Câmeras registram momento em que homem é alvo de tiros no bairro da Floresta em Itaituba; vítima não resistiu

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (12), na 3ª Travessa com a 11ª Rua, no bairro Floresta. As imagens mostram dois homens chegando em uma motocicleta e efetuando disparos que atingiram a vítima. Ele foi levada por meios próprios ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), mas não resistiu.

Na noite desta sexta-feira (12), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi alvejado na 3ª Travessa com a 11ª Rua, no bairro Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará.

As imagens mostram dois homens chegando em uma motocicleta, sendo que um deles usava uniforme de uma empresa de mobilidade urbana. Segundo informações repassadas, pelo menos cinco disparos foram efetuados contra a vítima, Hilton Maria dos Santos Filho, de 32 anos, e três teriam atingido seu corpo.

Ainda conforme as informações, o homem foi levado por meios próprios ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Apesar de receber atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

