Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do 1º filho

Camila Queiroz e Klebber Toledo estão juntos desde 2016. | (Reprodução/Instagram)

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam o sexo do primeiro filho em um vídeo emocionante. Veja como foi a celebração dessa nova fase!

Acegonha está a solta no mundo das celebridades com novos papais nascendo também. Um dos casais mais queridos pelo público revelou um ótima notícia nas redes sociais.

Os atores Camila Queiroz, de 32 anos, e Klebber Toledo, de 39, compartilharam uma novidade especial com os fãs nesta segunda-feira (25). O casal, que está à espera do primeiro filho, anunciou o sexo do bebê por meio de um vídeo publicado no Instagram.

Na gravação, os dois aparecem sentados em uma cama, com um bolo ao lado. Ao cortarem a sobremesa, a massa rosa revelou que o bebê é uma menina. Após o momento da revelação, Camila e Klebber se emocionaram, trocaram abraços e um beijo, celebrando a nova fase da vida.

A publicação coincidiu com uma data marcante para os dois: a comemoração de sete anos de casamento. “Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, escreveram na legenda.

A notícia rapidamente repercutiu entre fãs e amigos famosos, que encheram os comentários da postagem com mensagens de carinho e felicitações ao casal. “Ela já é muito sortuda por ter vcs! Parabéns família!”, escreveu Larissa Manoela. “Aiiiii gente! Que emoção! Uma menina! Muito amor”, disse Sabrina Sato. “Parabéns!”, felicitou Tatá Werneck.

Veja a publicação dos atores:

História de amor e parceria

O relacionamento entre os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz é um dos mais acompanhados pelo público. Os dois se conheceram em 2016, durante as gravações da novela “Êta Mundo Bom!”, da TV Globo, onde contracenaram como par romântico. Pouco tempo depois, a parceria ultrapassou as telas e deu início a um namoro na vida real.

Desde então, o casal conquistou grande popularidade nas redes sociais. Conhecidos pela cumplicidade e pelo carinho, Klebber e Camila compartilham momentos importantes da vida a dois com os fãs, mantendo, ao mesmo tempo, uma postura discreta em relação a polêmicas e assuntos mais íntimos.

Em 2018, os atores oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Jericoacoara, no Ceará. O casamento reuniu familiares, amigos próximos e diversas celebridades, tornando-se um dos eventos mais comentados do ano no meio artístico. A celebração marcou a consolidação da relação como uma das mais sólidas entre personalidades da televisão.

Além da vida pessoal, os dois também dividem experiências profissionais. Em entrevistas, Klebber e Camila costumam ressaltar a importância do apoio mútuo e do respeito ao espaço individual como pilares do relacionamento, destacando a parceria como um dos pontos mais fortes da trajetória conjunta.

Mais recentemente, o casal anunciou que está à espera do primeiro filho, notícia que mobilizou fãs e colegas de profissão. A revelação emocionou o público e reforçou ainda mais a imagem de união, amor e companheirismo que os dois transmitem, consolidando-os como um dos casais mais admirados do entretenimento brasileiro.

Fonte: Instagram/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/08:10:28

