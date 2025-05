Caminhão baú com placas de Novo Progresso (PA) é preso em rodovia com 700 tabletes de maconha

Ocorrência foi registrada na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) — Foto: Polícia Rodoviária

Motorista esconde quase 700 tabletes de maconha em fundo falso de teto de caminhão e acaba preso em Regente Feijó

Ao todo, foram apreendidos 601,030 quilos da droga.

Um homem, de 51 anos, foi preso após esconder quase 700 tabletes de maconha em um fundo falso no teto do compartimento de carga de um caminhão na quarta-feira (28), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Impacto no km 538 da via, um caminhão baú com placas de Novo Progresso (PA) foi abordado e o motorista apresentava nervosismo.

Na vistoria veicular, a equipe policial localizou 684 tabletes de maconha escondidos em um fundo falso no teto do compartimento de carga.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com G1 e PR/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2025/14:23:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...