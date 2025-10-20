Vídeo: Caminhão boiadeiro carregado tomba na BR-101, na Bahia, e moradores tentam abater animais no meio da via

Foto: Reprodução | O acidente foi registrado no último sábado (18), no km 816 e resultou na morte de dezenas de animais.

Um grave acidente foi registrado neste último sábado (18), no km 816 da BR-101, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Um caminhão boiadeiro, que transportava bovinos, tombou às margens da rodovia, provocando a morte de dezenas de animais e a interdição parcial da pista.

O veículo envolvido, um Volvo de placa BDF-4028/SP, com reboque FDC-6J41/SP, era conduzido por José Roberto da Cruz, de 47 anos, natural de Santa Maria do Salto (MG). Felizmente, o motorista saiu ileso.

Logo após o acidente, moradores da região e curiosos se aglomeraram no local e, segundo relatos, saquearam parte da carga, abatendo animais que ainda estavam vivos e levando a carne de forma irregular. A cena gerou revolta e tristeza entre os que presenciaram a ação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito e conter a movimentação de pessoas, enquanto equipes tentavam remover os animais mortos e liberar a pista.

O trecho onde o acidente ocorreu é conhecido por seu histórico de tombamentos, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas há suspeita de que o motorista tenha perdido o controle ao tentar desviar de um buraco na pista.

Veja vídeo:

