Caminhão carregado com 30 toneladas de café tomba no DF; moradores recolhem produto descartado

Foto: Reprodução | Carreta saiu de Minas Gerais e faltavam poucos quilômetros para chegar na empresa que receberia os grãos. Ninguém se feriu; 10% da carga foi levada.

Uma carreta carregada com 30 toneladas de grãos de café verde – que ainda não foi torrado -, tombou neste domingo (6), no momento em que o motorista fazia uma curva na rotatória da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em Brasília.

A carreta saiu de Minas Gerais e ia para Taguatinga, no DF. Faltavam poucos quilômetros para chegar na empresa que receberia os grãos quando a carga toda caiu na pista e na área verde que fica ao lado, cerca de 10% do produto foi levado por moradores.

“Eu fiquei sabendo por alto que tinha uma carreta tombada aqui de café, aí eu vim né, café tá caro, o negócio tá doido, tá apertado pra todo mundo. Trouxe aquele velho balde com aquela sacola pra poder voltar recheado de café pra casa,” disse o pedreiro Mateus Souza.

A empresa que receberia os grãos conseguiu recuperar 90% da carga. Segundo o gerente do Café no Sítio, Antônio Teixeira, cerca de uma tonelada de grãos foi deixada no chão e não foi recolhida porque há padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária que precisam ser seguidos.

“Esse café está com bastante terra, bastante impureza, que aí não dá mais pro consumo. A gente não pode segurar a população também, né? Ficou aqui, os agentes de segurança segurando até onde dá, e aí eles pegaram e pegaram todo o café, né? Mas agora, vai de cada um a procedência do que vai fazer,” diz Teixeira.

O aposentado Adão Malaquias, que conseguiu pegar 15 quilos de grãos de café, contou que iria tomar cuidado para consumir o produto.

“Vou limpar, secar, torrar e experimentar, se eu não morrer eu tomo,” falou o aposentado.

No local onde o caminhão tombou, n altura do Riacho Fundo, foi feita uma obra de retorno que ficou pronta há poucos meses. Segundo os moradores, a rotatória tem sido um ponto perigoso para os motoristas, e outros caminhões já tombaram.

