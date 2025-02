Caminhão carregado de abacaxi pega fogo no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (26), no meio de uma lavoura.

Um caminhão carregado com abacaxi pegou fogo na manhã desta quarta-feira (26), no meio de uma lavoura, no município de Floresta do Araguaia, no sul do Pará.

De acordo com as primeiras informações, o fogo que possivelmente começou por uma pane elétrica, destruiu a cabine do veículo por completo. Não há registro de feridos.

O caso está sendo apurado pelas autoridades do município de Floresta do Araguaia. Até o momento, não há mais detalhes sobre o ocorrido.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/08:57:44

