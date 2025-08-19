Caminhão carregado de açaí capota em estrada, no Pará

Foto:Reprodução | O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (18), por volta das 18h30, em uma estrada vicinal da zona rural de Itupiranga

Um caminhão que transportava carga de açaí capotou na noite desta segunda-feira (18), por volta das 18h30, em uma estrada vicinal da zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista nem sobre a presença de passageiros no veículo no momento do acidente. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o caminhão bastante danificado.

Com o capotamento, a carga de açaí ficou espalhada pela estrada. Ainda não se sabe o que teria levado o motorista, que não foi identificado, a perder o controle do veículo.

