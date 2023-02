Caminhão com 30m³ de madeira em tora sem documentação é apreendido em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista foi conduzido à de Polícia Civil de Rurópolis para a realização dos procedimentos cabíveis. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

Diante disso, o caminhão foi apreendido e encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, visto que incide no Crime Ambiental do artigo 46, parágrafo único da Lei 9605/98 que fala sobre a venda, transporte ou guarda de produtos de origem, sem licença válida.

Um caminhão que transportava 30m³ de toras de madeira foi apreendido na tarde desta segunda-feira (13), no KM 995 da BR-230 em Rurópolis, sudoeste do Pará.

30m³ de toras de madeira

