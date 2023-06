Caminhão com mais de 1 tonelada de maconha tomba em frente ao Batalhão da PM, em MG

Droga estava escondida em meio a carga de grama. Motorista perdeu o controle do veículo após perceber a presença de militares na Avenida JK. em Juiz de Fora.

Foto: Reprodução.

Um caminhão com mais de 1 tonelada de maconha tombou na noite de domingo (25) em frente ao Batalhão da Polícia Militar (PM), localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (JK), em Juiz de Fora, cidade localizada na Zona da Mata de Minas Gerais.

A droga estava escondida em meio a carga de grama. Foram apreendidas, ao todo, 1.235 barras de maconha. Cada uma tinha cerca de 1 kg.

Conforme a PM, o caminhão já era acompanhado por uma viatura da polícia desde o distrito de Penido após atitude suspeita. Ao deparar com um cerco em frente ao batalhão, o motorista de 43 anos perdeu o controle do veículo e tombou na pista.

Com o tombamento do caminhão, as barras de maconha ficaram espalhadas pela Avenida JK. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o hospital com ferimentos leves e, posteriormente, preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o veículo foi removido por um guincho.

Fonte:G1 Zona da Mata e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/14:33:12

