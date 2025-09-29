Caminhão encosta em fiação elétrica e motorista morre eletrocutado no MT

Foto: Reprodução | Conforme relato de uma testemunha, o motorista ainda tentou sair do veículo, porém, acabou recebendo uma descarga elétrica fatal.

Um motorista de um caminhão, identificado como Roberto Salviano, morreu eletrocutado, na manhã deste sábado (27), após o veículo que ele conduzia encostar em uma fiação da rede elétrica na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro (a 297 km de Cuiabá). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, após a descarga elétrica, o veículo pegou fogo.

Uma testemunha do acidente relatou para a imprensa local que tentou se aproximar do caminhão para ajudar o motorista a deixar o veículo, mas não conseguiu e se afastou após levar uma pequena descarga elétrica.

Conforme o relato dessa testemunha, quando se afastou do veículo, o motorista tentou sair. Contudo, nesse momento, ele recebeu a descarga elétrica fatal e o veículo começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o controle das chamas. Imagens da TV Verdes Campos Rio Claro, afiliada da Record na região, mostram que o caminhão ficou parado com a caçamba erguida e presa à fiação elétrica.

Funcionários da concessionária de energia elétrica estiveram no local para interromper o fornecimento da rede e permitir que os trabalhos de extinção do fogo e de resgate dos restos mortais do motorista pudessem ser realizados com segurança.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/08:39:23

