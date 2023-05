Caminhão furtado é encontrado parcialmente submerso no Rio Tapajós, em Itaituba

Furto ocorreu na sexta-feira (12), no centro comercial do município; caminhão foi retirado do rio na manhã deste sábado (13). (Foto: Reprodução)

Um caminhão furtado na última sexta-feira (12) na Travessa Lauro Sodré, próximo à Avenida Nova de Santana, acabou indo parar parcialmente submerso nas águas do Rio Tapajós, no trecho da Vila Caçula, no bairro São José, em Itaituba, sudoeste do Pará.

De acordo com informações, o caminhão foi furtado por um homem que aparentava ser usuário de entorpecentes. O veículo estaria com a chave na ignição, facilitando a ação do ladrão, que simplesmente entrou no veículo e partiu com ele.

O caminhão foi encontrado no fundo do rio, próximo às pontes da Vila Caçula. Na manhã deste sábado (13), o caminhão foi retirado das águas do Rio Tapajós com a ajuda de um barco com um guincho.

Não há informações sobre o homem que furtou o veículo, nem se ele se feriu com toda a situação inusitada.

Fonte Giro Portal/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2023/16:31:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...