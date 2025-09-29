Caminhão madeireiro sem sinalização causa acidente na BR-163 em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite de sábado, 27 de setembro de 2025, um acidente por pouco não terminou em tragédia na BR-163, em Novo Progresso, nas proximidades do restaurante Altas Horas, sentido Itaituba.

Um carro colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão madeireiro que transitava sem qualquer tipo de sinalização. Apesar da gravidade da colisão, o condutor do automóvel sobreviveu, sofrendo uma fratura no braço. Ele foi socorrido por populares até a chegada da Via Brasil, que o encaminhou ao Hospital Municipal de Novo Progresso.

O caminhão madeireiro, que era escoltado por outro veículo, deixou o local sem prestar assistência. Casos como esse infelizmente são comuns na região, onde caminhões carregados de madeira circulam de forma irregular pela BR-163, representando sérios riscos a motoristas.

Recentemente, um caminhoneiro perdeu a vida ao colidir contra uma “gaiola” parada sem sinalização, evidenciando a gravidade da situação e a falta de fiscalização eficaz.

O caso reforça o alerta sobre a necessidade urgente de medidas para coibir essas práticas imprudentes, que colocam em risco a vida de quem trafega pela rodovia.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/06:23:25

