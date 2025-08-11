Caminhão parado na pista provoca acidente fatal em Rondon do Pará

Foto: Reprodução | A colisão ocorreu no dia em que a vítima completava aniversário.

Um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (8/8), na BR-222, em Rondon do Pará, no sudeste do estado, resultou na morte de Jefferson Lima Moreira, de 40 anos. A colisão ocorreu no dia em que a vítima completava aniversário.

De acordo com a Polícia Civil, Jefferson conduzia um carro pertencente a uma empresa de soluções elétricas quando atingiu a traseira de um caminhão que estaria parado na pista, sem sinalização, possivelmente em razão de uma pane mecânica. No local, também foram encontradas manchas de óleo na via e ferramentas espalhadas sob o veículo.

A batida foi fatal para Jefferson, que morreu ainda no local. Outras duas pessoas — um homem e uma mulher — estavam no carro e sofreram apenas ferimentos leves. Segundo informações repassadas à polícia, Jefferson havia sido recentemente desligado da empresa, mas permanecia no alojamento dos funcionários. Ele teria utilizado o veículo fora do expediente e sem autorização. Dentro do automóvel, foi encontrada uma lata de cerveja.

O caso é investigado pela Delegacia de Rondon do Pará, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo de Jefferson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para exame de necropsia.

