Caminhão que saiu de Santarém é apreendido pela PRF com 145 kg de skunk escondidos em fundo falso na BR-230, em Altamira

Droga foi apreendida em Altamira — Foto: PRF/Divulgação

Motorista, de 43 anos e natural de Santarém, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (23), cerca de 145 quilos de skunk que estavam escondidos em um fundo falso no baú de um caminhão, durante uma fiscalização na BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com os agentes, o caminhão havia saído de Santarém, no oeste do Pará, com destino a Novo Repartimento.

Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um homem de 43 anos, natural de Santarém, que apresentou contradições nas informações sobre a viagem. Aos agentes, ele disse ter sido contratado por um homem identificado apenas como Marcos, em Santarém, para fazer o transporte. Segundo o motorista, ele não receberia pagamento, mas teria a promessa de uma possível oferta de emprego ao final do trajeto.

Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais de adulteração no interior do baú e decidiram levar o caminhão até a Unidade Operacional da PRF. No local, após uma vistoria minuciosa, foi encontrado um compartimento oculto, onde estavam 135 tabletes da droga, totalizando aproximadamente 145 quilos de skunk.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o caminhão e a carga, para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, onde deve responder por tráfico de drogas.

