Caminhão tomba após atingir buraco na BR-230, em São João do Araguaia (PA)

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (25), por volta das 15h, na Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo à Vila 1º de Março

Um caminhão tombou na tarde desta segunda-feira (25), por volta das 15h, na Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo à Vila 1º de Março, em São João do Araguaia, região sudeste do Pará. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com informações apuradas, o motorista perdeu o controle do veículo ao atingir um buraco na pista. O caminhão acabou tombando às margens da rodovia, provocando apenas danos materiais. A carga ficou espalhada pelo chão.

O condutor saiu ileso do acidente, mas a cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o caminhão bastante danificado, com a estrutura comprometida e parte do material transportado espalhado pela via.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

