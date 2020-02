Caminhão tomba e carga de 399 televisores é saqueada na BR-010, no Pará — Foto: Repordução/ TV Liberal

Polícia Rodoviária Federal informou que todas as TVs já tinham sido saqueadas quando agentes chegaram ao local.

Uma carreta carregada de aparelhos de TV tombou, nesta quinta-feira (20), na rodovia BR-010, entre os municípios de Irituia e São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Todos os 399 televisores, de 50″ e 55″ ,foram saqueados antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quatro foram recuperados pela Polícia Militar local.

De acordo com a PRF, o caminhão saiu de Manaus, do Amazonas, com destino à São Paulo, quando o condutor teria perdido o controle do veículo, após uma estrutura do semi reboque ter se soltado do cavalo mecânico, fazendo o caminhão tombar.

Um grande congestionamento se formou nos dois sentidos do trecho da rodovia. O motorista sofreu ferimentos leves.

