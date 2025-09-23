Caminhoneiro distraído com pornografia no celular mata pai de dois em acidente na rodovia; vídeo

Segundos antes da colisão, o motorista visualizava fotos de nudez no celular — Foto: Reprodução/YouTube

Segundos antes da colisão, o motorista visualizava fotos de nudez no celular; ele acessou apps e usou o aparelho ‘de forma recorrente’ durante as três horas de viagem

Um caminhoneiro britânico provocou um acidente fatal em uma rodovia por estar “altamente distraído” por imagens pornográficas no próprio celular enquanto dirigia. Um vídeo flagrou o momento que Neil Platt manuseava o aparelho instantes antes de atingir o carro de Danny Aitchison, que morreu na hora.

Segundo as autoridades, segundos antes da colisão, Pratt, de 43 anos, visualizava fotos de nudez no celular. Distraído, ele ultrapassou o trânsito parado e atingiu o carro de Aitchison, de 46 anos, que foi arremessado contra a traseira do caminhão e explodiu com o impacto. Ele morreu no local.

Após a batida, Platt aparece nas imagens colocando as mãos na cabeça, em estado de choque.

Durante as três horas de viagem entre a Escócia e Inglaterra, Pratt tinha “acessado de forma recorrente” apps como WhatsApp, X, YouTube e TikTok.

Aitchison deixa a esposa e os dois filhos.

O motorista foi condenado a 10 anos de prisão nesta sexta-feira (19/9) pro dirigir de forma perigosa. Ele cumprirá a pena em regime fechado e, ao sair, ficará proibido de dirigir por sete anos.

“Você estava distraído fazendo algo incrivelmente estúpido. Você não prestava atenção no que estava à sua frente, mas sim no seu celular”, afirmou o juiz responsável pelo caso.

“Sua atitude arrogante e egoísta ao dirigir foi simplesmente chocante”, completou.

O advogado de Platt afirmou que o caminhoneiro estava “verdadeiramente arrependido” e “se odiando” pelo trauma que causou.

VEJA VÍDEO:

