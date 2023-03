Caminhoneiro é encontrado morto dentro de veículo no interior do MT

(Foto por: Divulgação) – O caminhoneiro Leonildo Vilela morreu no sábado (25) após infartar enquanto dirigia em direção ao Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km de Cuiabá).

De acordo com informações, o motorista estava parado na frente de outros caminhões, causando congestionamento e transtorno aos demais.

A partir daí, um grupo de caminhoneiros desceu para chamar a atenção do motorista, quando se depararam com um corpo morto na cabine.

A Polícia Civil foi acionada para comparecer ao local. A morte foi registrada como caso natural.

Leonildo Vilela morava em Figueirópolis D´Oeste. A confirmação de sua morte levou seus amigos a escreverem posts de despedidas em sua homenagem.

“Ainda sem acreditar que você se foi. Deus conforte o coração da minha querida amiga/irma Silvana Vilela. Silvana Vilela e de toda família enlutada. Choro essa dor com vocês. Vá em paz meu amigo Leonildo!!!”, disse um dos perfis.

