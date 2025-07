Caminhoneiro flagrado pela esposa saindo de motel culpa GPS;”O Waze mandou virar à esquerda”

(Foto:Reprodução) – Um caminhoneiro de 39 anos, conhecido como “Biguinho da Serra”, foi flagrado pela esposa saindo de um motel na região metropolitana de BH. Pressionado pelas mensagens no grupo da família e pelo grito no viva-voz, ele soltou a justificativa mais ousada da sua vida: “Não era minha intenção, amor.

Um caminhoneiro de 39 anos, conhecido como “Biguinho da Serra”, foi flagrado pela esposa saindo de um motel na região metropolitana de BH. Pressionado pelas mensagens no grupo da família e pelo grito no viva-voz, ele soltou a justificativa mais ousada da sua vida:

“Não era minha intenção, amor. O Waze mandou virar à esquerda. Quando vi, já tava entrando. Achei que era um retorno.”

Segundo relatos, o caminhoneiro ainda tentou explicar que entrou no local para “fugir do trânsito” e que não sabia que o estacionamento tinha espelho no teto.

A esposa, que já desconfiava de algumas rotas “alternativas” usadas por ele nas madrugadas, rastreou o caminhão pelo celular e decidiu fazer a famosa visita surpresa. Ao chegar, flagrou o bruto estacionado na suíte temática “Lua Cheia”.

“O caminhão desligado, ele sem camisa e ainda dizendo que tava só conferindo o alinhamento do eixo traseiro? É demais pra minha cabeça”, disse a esposa, visivelmente revoltada, mas já montando um dossiê com prints e localizações.

Especialistas em GPS disseram que, de fato, alguns aplicativos podem indicar caminhos “mais rápidos”, mas nunca recomendam pernoitar na suíte com hidromassagem.

O caminhoneiro, por sua vez, manteve a versão até o fim:

“Se o GPS mandou, quem sou eu pra discutir com a tecnologia?”.

Fonte: TRA Sensacionalista/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/05:50:13

