Caminhoneiro foge de táxi após acidente que interditou ponte no sul do Pará

Caminhão caiu da ponte após colisão com outro caminhão, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Colisão foi entre dois caminhões. Um dos veículos caiu da ponte, na BR-153. Não houve casos graves de feridos.

Um motorista envolvido em um acidente entre dois caminhões na BR-158, no sul do Pará, fugiu do local em um táxi. O caso aconteceu na quinta-feira (1º), sobre uma ponte nas proximidades do distrito de Casa de Tábua, em Santa Maria das Barreiras.

A colisão fez com que um dos veículos caísse da ponte e causou o bloqueio total da BR-158, gerando longas filas nos dois sentidos da via. Ninguém ficou gravemente ferido, e a rodovia já foi liberada.

Segundo testemunhas, o condutor que fugiu foi visto dirigindo em zigue-zague momentos antes da colisão frontal. Pessoas que passavam pela área relataram que o caminhoneiro deixou o local em um táxi com destino a Santana do Araguaia.

A Polícia Militar (PM) informou que recebeu a denúncia e conseguiu interceptar o suspeito já em Santana do Araguaia. Ambos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/16:06:37

