Caminhoneiro morre após carreta cair de balsa no Pará

Foto:Reprodução | O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), em Acará.

Um caminhoneiro identificado como Luiz Claudio, mais conhecido como ‘Gato Preto’, morreu após a carreta em que ele estava cair de uma balsa no rio Acará, no município de mesmo nome, no nordeste do Pará.

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), em um porto particular localizado no bairro Pantanal. De acordo com as informações iniciais, o condutor não conseguiu sair do veículo e teria morrido afogado. Em nota enviada às 18h30, a Polícia Civil informou que o corpo do caminhoneiro ainda não havia sido encontrado.

“As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Acará. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para completo esclarecimento dos fatos. Buscas são realizadas pelo Corpo de Bombeiros para encontrar o motorista da carreta, que está desaparecido”, comunicou.

O acidente foi registrado por volta de 4h da madrugada. Os relatos preliminares apontam que tudo teria ocorrido durante a passagem pela rampa da balsa. O veículo pesado, que estava transportando seixo, teria passado direto pela embarcação e caiu no rio.

Ainda segundo as informações preliminares, este trecho do rio tem cerca de 26 metros de profundidade. A travessia no local está temporariamente suspensa para o trabalho de retirada do veículo e remoção do corpo. Não há previsão para quando a travessia de veículos será normalizada no local.

Agentes da Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) estão no local para a realização dos procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades do município.

