Caminhoneiro que transportava ovos é preso por tráfico de drogas

Policiais encontraram maconha no veículo – (Foto:Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na terça-feira (04), durante uma ação de fiscalização no município de Santa Maria do Pará, um caminhoneiro por tráfico de drogas. De acordo com a PRF, o homem estava em uma rota suspeita de tráfico e, por isso, recebeu ordem de parada.

Durante a abordagem, ele teria demonstrado extremo nervosismo, o que causou estranhamento aos policiais, que intensificaram a vistoria ao veículo Scania/R113 atrelado a um semirreboque.

O caminhão transportava caixas de ovos e o condutor informou aos agentes que a carga tinha vindo de Goiás e tinha como destino final Belém. Na inspeção no interior do veículo, os policiais encontraram dois tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 867 gramas da droga. O condutor recebeu voz de prisão por tráfico e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Santa Maria para as medidas legais. Ele está à disposição da justiça.

