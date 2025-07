Caminhonete colide com motocicleta e deixa duas mulheres em estado gravíssimo em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na tarde desta segunda-feira (14), um acidente de trânsito de alta gravidade foi registrado no cruzamento da Avenida Pará com a Rua Itaituba, em Novo Progresso (PA). Uma caminhonete colidiu frontalmente com uma motocicleta, deixando duas mulheres em estado gravíssimo.

Segundo informações colhidas no local, o impacto da colisão foi tão violento que uma das vítimas foi arremessada contra um muro. O ferimento causou a perda parcial do couro cabeludo, que chegou a ficar preso na parede. Ambas as ocupantes da moto sofreram múltiplas fraturas expostas nos braços, pernas e também lesões severas na cabeça.

Equipes do SAMU foram acionadas e encaminharam as vítimas ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Devido à gravidade dos ferimentos e à falta de estrutura hospitalar no município para casos de alta complexidade, há possibilidade de transferência aérea urgente para uma unidade de saúde em outro município.

Informações iniciais apontam que o condutor da caminhonete se evadiu do local sem prestar socorro. Os veículos envolvidos foram recolhidos ao pátio do DITRANP. Ainda não há identificação oficial das vítimas nem do motorista da caminhonete.

A Polícia investiga o caso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/12:36:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...