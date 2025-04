Foto: Reprodução | O acidente ocorreu na noite de domingo (13), na Avenida Brasil.

Na noite deste domingo (13), uma caminhonete colidiu violentamente contra um contêiner estacionado na Avenida Brasil, no centro do município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. Câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão.

O impacto causou danos significativos à parte frontal do veículo. Apesar da força da batida, o motorista não sofreu ferimentos aparentes e saiu ileso.

Caminhonete colide contra contêiner no centro de Rurópolis; câmeras registram o impacto Leia mais https://t.co/25h1K0TM2Y pic.twitter.com/LziekyaIIj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 14, 2025

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência.

Fonte: Alerta Rurópolis / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/13:52:21

