Caminhonete desaparecida é encontrada abandonada em Novo Progresso após registro de ocorrência

Foto: Reprodução | Na noite de domingo (12), uma caminhonete modelo Triton Sport GL, cor prata, que havia desaparecido após ser entregue a um funcionário, foi localizada abandonada no bairro Juscelandia, em Novo Progresso.

Conforme o boletim registrado na Delegacia de Polícia Civil, o proprietário informou que havia emprestado o veículo para o funcionário. Entretanto, após a data combinada para devolução, ele deixou de responder às mensagens e atender ligações. Ao tentar contato, uma mulher atendeu o telefone afirmando ter comprado o celular junto com o chip.

Preocupado, o proprietário registrou boletim de ocorrência e divulgou o desaparecimento nas redes sociais, pedindo ajuda para localizar o veículo. Minutos após a publicação, a caminhonete foi encontrada abandonada, sem avarias aparentes. O motorista não foi localizado e segue sendo procurado.

A Polícia Civil investiga o caso como apropriação indébita e trabalha para identificar o paradeiro do condutor.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...