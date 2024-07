Caminhonete invade churrascaria, atropela grupo e mata mãe e filha no Paraná

Rosana Pedroso Fávaro e a filha, Sofia Carolina Oliveira, morreram em um grave acidente registrado na cidade de Ibiporã, no Paraná. As duas são moradoras de Novo Horizonte do Norte (682 km ao médio-norte de Cuiabá) e estavam com a família em um restaurante quando uma caminhonete desgovernada invadiu o estabelecimento e atropelou as vítimas.

O marido e pai das vítimas, empresário Edson Mariano, está internado e não há informações sobre o quadro de saúde dele. Uma outra pessoa também está gravemente ferida, mas não foi confirmado se é a filha mais nova do casal.

Conforme as informações da Polícia Civil do Paraná, o acidente aconteceu por volta das 19h57, em um restaurante na avenida 19 de Dezembro. Caminhonete desgovernada invadiu a calçada, avançou até o comércio e atingiu em cheio a mesa da família.

Câmeras de segurança flagraram o atropelamento. O impacto é muito forte. Rosana e Sofia morreram no local. O condutor da caminhonete foi encaminhado para o Hospital, sob escolta da Polícia Militar. Ele está em estado grave, entubado.

A Polícia Civil informou ainda que investiga para apurar todos os detalhes e assegurar que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.

Família de Rosana e Edson é bastante conhecida em Novo Horizonte do Norte. Eles são donos de um mercado.

