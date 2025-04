Caminhonete tomba na BR-230 próximo a Jacareacanga; ocupantes sofrem ferimentos

Foto: Reprodução | Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (7); rodovia está escorregadia devido ao inverno amazônico.

Na tarde desta segunda-feira, 7 de abril de 2025, um acidente foi registrado no km 320 da Rodovia Transamazônica (BR-230), nas proximidades do município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

Imagens gravadas por um dos ocupantes mostram a caminhonete tombada às margens da estrada e uma das vítimas sentada na beira da rodovia, visivelmente abalada. De acordo com as primeiras informações, o condutor teria perdido o controle do veículo, que acabou tombando.

Apesar do impacto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Jacareacanga, onde receberam atendimento médico. O acidente resultou principalmente em danos materiais, mas causou grande susto.

O episódio serve como alerta para os motoristas que trafegam pela BR-230. Com a chegada do inverno amazônico, a estrada torna-se escorregadia e perigosa. Todo cuidado é necessário. Redobre a atenção, dirija com cautela — por você e pelos outros.

Até o fechamento desta matéria, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Fonte: Plantão 24horas News /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/09:12:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...