Campanha de vacinação atinge 90% no Pará, diz a Sespa

Segundo dados da secretaria, 1.908.884 pessoas foram vacinadas até a manhã de sexta-feira (14)

apesar dos números divulgados, a meta estabelecida para crianças ainda não foi atingida (Foto:Agência Pará)

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe atingiu a meta de imunizar 90% de pessoas dos grupos prioritários no Pará. Do total de 2.095.999 cidadãos aptos à imunização, 1.908.884 foram vacinados até a manhã de sexta-feira (14), contabilizando quase 92% da meta estabelecida, segundo dados da Divisão de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A vacinação contra a gripe continua disponível para grupos prioritários, como as criançasFoto: DivulgaçãoDos oito grupos prioritários, dois ainda não atingiram a meta: crianças, com 84%, e gestantes, com 86%. No entanto, a campanha prossegue até que todas as doses remanescentes sejam aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme informe técnico da Divisão de Imunizações da Sespa, é possível que os grupos cheguem aos 90% na medida em que os municípios forem lançando nos sistemas de informação as doses aplicadas em crianças e gestantes.

A vacinação é a principal medida preventiva contra a gripe, e a Sespa quer evitar o ocorrido com a campanha de 2018, quando o Pará não alcançou a meta de 90% entre as crianças menores de cinco anos.

Os grupos prioritários tiveram entre os dias 10 de abril e 31 de maio para se vacinar com exclusividade. Após esse período, toda a população do Pará tem a oportunidade de se vacinar contra a gripe enquanto durarem os estoques. Quem não faz parte do público-prioritário da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza também pode procurar a unidade de saúde mais próxima para se proteger. A medida do Ministério da Saúde evita desperdício de doses nas localidades que não alcançarem a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário.

Durante a campanha foram priorizados gestantes, puérperas, crianças entre 06 meses a menores de 06 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.

Em todo o Pará, as vacinas da campanha contra a gripe continuam disponíveis em 2.958 postos de vacinação fixos, com 21.350 pessoas envolvidas, incluindo 5.338 equipes de vacinação.

Para 2019 houve mudança em duas das três cepas que compõem a vacina, protegendo contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com a determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS): A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) e B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem agravar a doença.

