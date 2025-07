Campanha Junho Vermelho do Hemopa vai beneficiar mais de 40 mil pacientes

(Foto: Reprodução) – O gesto solidário pode beneficiar até 40.264 pacientes em tratamentos e procedimentos de saúde.

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) mobilizou voluntários em todo o Pará, durante a campanha Junho Vermelho. A ação resultou em 10.066 doações de sangue nas unidades da hemorrede estadual. O gesto solidário pode beneficiar até 40.264 pacientes em tratamentos e procedimentos de saúde.

Criada para reforçar a importância da doação regular e voluntária de sangue, o Junho Vermelho é uma campanha nacional de conscientização, promovida em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Em todo o Brasil, instituições de saúde intensificam ações para ampliar os estoques e homenagear quem doa.

Realizada durante o mês de junho, a campanha contou com uma série de ações estratégicas de captação, como o tradicional Forrozão da Doação, com apresentações culturais, serviços parceiros, gincanas e ações de mobilização. Na sequência, foi realizada a 8ª edição da Caminhada pela Vida, que reuniu doadores, servidores e instituições parceiras em um ato simbólico pelas ruas de Belém, reforçando o engajamento coletivo pela doação de sangue.

“O Junho Vermelho teve um número significativo de doações, com mais de 10 mil coletas efetivamente realizadas. Esse resultado reflete o crescimento da conscientização da população, o fortalecimento das parcerias com diversas instituições e a adesão de novos municípios por meio das nossas campanhas externas em todo o estado do Pará”, destacou Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa.

Também foi fundamental a participação ativa de caravanas solidárias, servidores públicos e o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Defensoria Pública do Estado (DPE), Assembleia Legislativa (Alepa), Ministério Público do Estado (MPPA), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Igreja Universal, que contribuíram diretamente para o sucesso da campanha em diversas frentes.

Serviço – Para doar, é necessário estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial com foto. As doações podem ser feitas na sede do Hemopa, nos postos de coleta dos shoppings Metrópole e Castanheira, ou nas unidades localizadas no interior do estado.

