Campanha solidária: Moradora de Novo Progresso luta contra doença autoimune e precisa de ajuda

A moradora de Novo Progresso, Cilene Hayden, está enfrentando uma batalha difícil contra o Lúpus, uma doença autoimune sem cura que faz com que o sistema imunológico ataque órgãos e tecidos saudáveis, afetando a pele, coração, pulmões, rins e sangue.

O estado de saúde de Cilene é delicado. Ela encontra-se internada na UTI, pois seus rins não estão funcionando corretamente. A paciente já recebeu transfusão de sangue e, caso os rins deixem de filtrar adequadamente, pode ser necessário iniciar tratamento de hemodiálise. Existe ainda a possibilidade de transferência para Cuiabá, dependendo da evolução do quadro clínico.

Para arcar com os custos do tratamento e despesas médicas, amigos e familiares lançaram uma rifa solidária.

📦 Prêmio: Cesta com vários produtos

🎟️ Números: 001 a 500

💰 Valor: R$ 20,00 cada

Quem quiser colaborar pode adquirir números da rifa ou fazer doações diretas via Pix: 770.166.962-00 (Valdirene Conceição Silva Cabral).

📞 Informações: (93) 93300-3330

Cada gesto faz diferença. Ajude Cilene a continuar lutando pela vida!

