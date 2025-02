Campeonato Paulista 2025: veja classificados, rebaixados e confrontos das quartas de final

(Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão) – Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Paulista de 2025. Neste domingo, 16 times entraram em campo de maneira simultânea pela última rodada do Estadual. Oito equipes se classificaram às quartas de final, enquanto seis se despediram da competição. Já as outras duas restantes foram rebaixadas à Série A2.

As últimas três vagas do mata-mata ficaram com Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, que se juntaram a Corinthians, Mirassol, Novorizontino, São Paulo e São Bernardo entre os classificados.

Os confrontos das quartas de final do Paulistão, portanto, são (os times à esquerda jogam como mandantes): Corinthians x Mirassol, Santos x Red Bull Bragantino, São Paulo x Novorizontino e São Bernardo x Palmeiras.

O Corinthians, apesar do empate com o Guarani, garantiu a primeira colocação geral do torneio. O Timão encerrou a fase de grupos com 27 pontos conquistados em 12 partidas.

Já na parte de baixo da tabela, Água Santa e Inter de Limeira amargaram o descenso à Segunda Divisão do Estadual. O Netuno foi derrotado pelo Velo Clube, fora de casa, enquanto o time de Limeira foi superado pelo Santos. O revés, aliás, teve direito a um gol olímpico de Neymar.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará nesta segunda-feira, após a realização de um congresso técnico, as datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final. Os embates, segundo a tabela base da competição, estão previstos para o próximo final de semana.

Os duelos, tanto das quartas como das semifinais, serão decididos em jogo único. Os mandantes serão os times com melhor campanha na classificação geral somada entre as fases. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição dos classificados ocorrerá através dos pênaltis.

Veja todos os resultados dos jogos do Paulistão neste domingo:

Botafogo-SP 1 x 2 Novorizontino

Corinthians 2 x 2 Guarani

Noroeste 1 x 1 Portuguesa

Inter de Limeira 0 x 3 Santos

Mirassol 2 x 3 Palmeiras

Ponte Preta 0 x 2 Bragantino

São Bernardo 1 x 3 São Paulo

Velo Clube 1 x 0 Água Santa

Fonte: gazetaesportiva/Lucas Torres/arquivo)e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/18:15:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...