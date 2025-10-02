Canaã dos Carajás terá o maior complexo educacional Sesi-Senai do Pará

Foto:Reprodução | O evento contou com a presença de uma comitiva de lideranças do Sistema, liderada pelo presidente Alex Carvalho, além da prefeita do município, Josemira Gadelha, e de outras autoridades.

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi Pará) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Pará), realizou nesta quarta-feira (01) a solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da primeira escola integrada Sesi-Senai de Canaã dos Carajás.

O evento contou com a presença de uma comitiva de lideranças do Sistema, liderada pelo presidente Alex Carvalho, além da prefeita do município, Josemira Gadelha, e de outras autoridades.

