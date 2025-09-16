Canadense implanta dente no olho e passa a enxergar novamente após 20 anos

Foto:Reprodução | Brent perdeu a visão aos 13 anos após sofrer uma reação alérgica extremamente rara ao ibuprofeno, conhecida como síndrome de Stevens-Johnson, segundo o Today.com.

O canadense Brent Chapman, de 34 anos, está enxergando pela primeira vez em mais de 20 anos após passar por uma rara cirurgia em que um pedaço do seu dente foi implantado no olho.

Brent perdeu a visão aos 13 anos após sofrer uma reação alérgica extremamente rara ao ibuprofeno, conhecida como síndrome de Stevens-Johnson, segundo o Today.com. A doença o deixou cego dos dois olhos, e ele passou as duas décadas seguintes buscando tratamentos para restaurar a visão.

Nenhum dos tratamentos que Chapman tentou teve sucesso a longo prazo, e foi então que ele finalmente procurou o médico Greg Moloney, oftalmologista do Hospital Mount Saint Joseph da Providence Health Care, em Vancouver.

Moloney sugeriu o raro procedimento no olho direito de Chapman. A cirurgia — desenvolvida na década de 1960 e realizada em apenas algumas centenas de pessoas em todo o mundo — envolve várias etapas.

O dente do paciente é extraído e, em seguida, achatado, e um pequeno orifício é perfurado no centro. Uma lente protética é colocada sobre o orifício, e o dente é finalmente colocado na frente do olho do paciente, de onde ele pode enxergar através da nova lente.

Moloney explicou ao Today.com que um dente do paciente é usado porque diminui as chances de o corpo perceber o objeto como um corpo estranho e rejeitá-lo.

“Normalmente, a reação é de choque, surpresa e franca descrença de que ele [o procedimento] sequer exista”, disse Moloney ao veículo enquanto discutia o tratamento.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

