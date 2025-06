Câncer de apêndice cresce entre jovens e alarma cientistas

(Foto: Reprodução) – Embora a incidência do câncer de apêndice ainda seja extremamente baixa, casos chegaram a quadriplicar entre os mais jovens

Um aumento na incidência de um dos tipos mais raros de câncer tem intrigado os cientistas. O alerta partiu de um novo estudo publicado na revista Annals of Internal Medicine, onde consta que o número de casos de câncer de apêndice, cuja incidência geralmente se limita a adultos mais velhos, aumentou drasticamente nos últimos anos, sobretudo entre pessoas nascidas após a década de 1970.

Embora o número de pessoas com câncer de apêndice ainda seja muito baixo — apenas algumas pessoas por milhão desenvolvem a doença por ano — a incidência chegou aumentou significativamente nas gerações mais jovens, em comparação com aqueles nascidos na década de 1940.

Em comparação com as pessoas nascidas de 1941 a 1949, as taxas de incidência de câncer de apêndice mais do que triplicaram entre as pessoas nascidas entre 1976 e 1984 e mais do que quadruplicaram entre as pessoas nascidas entre 1981 e 1989, de acordo com pesquisa. Pelo levantamento, esses aumentos na incidência ocorreram de 1975 a 2019.

O que preocupa os especialistas em saúde é o fato de o câncer de apêndice fazer parte de uma tendência de aumento nas taxas de câncer em jovens adultos. Nesta faixa etária (entre 15 e 39 anos), tem se observado maior número de casos de câncer colorretal, testicular, de mama, de ovário e de pâncreas, entre outros.

A tendência é observada em todas as regiões do mundo. Um estudo publicado na revista The Lancet constatou que as taxas de incidência de câncer colorretal de início precoce têm aumentado em 27 dos 50 países e territórios examinados.

O principal desafio para a saúde no futuro é que os jovens podem carregar esse risco aumentado de câncer consigo na velhice, o que pode prejudicar o progresso significativo no tratamento do câncer nas últimas décadas. “Essa mudança deixou muitos especialistas perplexos e em busca de respostas”, escreveu Justin Stebbing, cientista biomédico da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, na publicação especializada Conversation.

O que está provocando o aumento das taxas de câncer entre jovens adultos?

Ainda não se sabe o que está fazendo com que a incidência de câncer entre jovens seja maior hoje do que há cinquenta anos. Embora haja um consenso de que certos fatores de risco podem influenciar tais doenças, os pesquisadores ainda não conseguem responder como ou mesmo se de fato há uma correlação direta. Tabagismo, obesidade e dieta são fatores de risco já comprovados, mas como eles impactam a doença permanece um enigma.

Cientistas descartaram fatores genéticos, pois afirmam que esta tese não explicaria por que isso acontece em uma faixa etária específica. Até agora, a melhor explicação é que pessoas nascidas na década de 1990 foram expostas a produtos químicos e outros fatores ambientais que não existiam até então.

Alguns estudos, por exemplo, atribuem o aumento à exposição a microplásticos e “produtos químicos eternos”, também chamados PFAS, encontrados no ambiente.

Outros associam o aumento nas taxas de câncer de início precoce a alterações no microbioma intestinal, com mudanças na dieta ou o aumento do uso de antibióticos como possíveis causas.

Alguns estudos também culpam a chamada “dieta ocidental” e o consequente aumento das taxas de obesidade pelo aumento na incidência de câncer de início precoce. A típica dieta ocidental é caracterizada por um alto consumo de alimentos ultraprocessados e açúcar, além da escassez de frutas, vegetais e fibras.

Até o momento, contudo, tais estudos forneceram apenas ligações correlativas, ou seja, todos esses fatores podem estar meramente associados à doença ou até favorecê-la, sem necessariamente ser a causa da mesma, especialmente entre os mais jovens.

Como reduzir o risco de câncer

O conselho dos médicos é focar na prevenção e na conscientização, com a principal recomendação em torno do estilo de vida, a fim de reduzir a exposição aos fatores de risco.

“Manter um peso saudável, ter uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, e permanecer fisicamente ativo são medidas que podem reduzir o risco de muitos tipos de câncer”, escreveu Stebbing.

A Cancer Research UK, uma das muitas organizações no mundo voltada ao tema, tem as seguintes dicas sobre como reduzir os riscos de contrair câncer:

Tenha uma dieta saudável e equilibrada, rica em alimentos frescos e não processados;

Use protetor solar;

Reduza o consumo de álcool e tabaco;

Mantenha um peso saudável e pratique exercícios regularmente;

Tome a vacina contra o HPV.

