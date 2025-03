Câncer de mama deve atingir 3,2 milhões de novos casos anuais até 2050

(Foto: Reprodução) – Dados mostram que uma em cada 20 mulheres será diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida

Uma análise internacional publicada na revista científica Nature Medicine trouxe um alerta preocupante: os casos de câncer de mama devem continuar crescendo de forma acelerada nas próximas décadas. De acordo com a pesquisa, se as taxas atuais forem mantidas, até 2050 serão registrados 3,2 milhões de novos casos anuais e mais de 1 milhão de mortes relacionadas à doença.

Os dados também mostram a magnitude do problema de saúde pública: uma em cada 20 mulheres será diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida. Esse tipo de câncer se desenvolve a partir da proliferação descontrolada de células na glândula mamária, podendo gerar diferentes manifestações clínicas.

Entre os principais sinais de alerta estão nódulos palpáveis nas mamas, secreção anormal nos seios, inchaço nas axilas e alterações na pele da região, como vermelhidão, inchaço ou a chamada aparência de “casca de laranja”. A observação atenta desses sintomas e a realização de exames regulares são essenciais para a detecção precoce, que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento.

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância da prevenção. Hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do peso corporal e consultas médicas periódicas são fundamentais para reduzir o risco de desenvolvimento da doença.

É importante ficar atenta aos sinais do corpo e manter os exames em dia. Procure ajuda caso tenha qualquer suspeita. O combate ao câncer de mama passa pela informação, prevenção e diagnóstico precoce.

Fonte: Ingrid Sales – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/16:47:37

