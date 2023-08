Candidato a presidência do Equador é assassinado a tiros

Fernando Villavicencio vinha crescendo nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da Colômbia (Foto:Reprodução/@fernandovillavicencioec).

Fernando estava em um encontro político na cidade de Quito. O assassinato foi em plena luz do dia.

O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros, nesta quarta-feira (9). Fernando estava em um encontro político na cidade de Quito. O assassinato foi em plena luz do dia.

De acordo com a imprensa internacional, o político levou três tiros na cabeça. Fernando Villavicencio era uma figura pública emergente e estava ascendendo nas pesquisas de intenção de voto. Chegou ao quinto lugar na preferência dos candidatos, segundo o jornal “El Universo”. A campanha política era promissora. Autoridades de segurança publica iniciaram uma investigação sobre as motivações por trás do assassinato.

Nas redes sociais, vídeos mostram o momento em que o Fernando entra no carro, cercado de policiais e é executado à frente de apoiadores que o aguardavam em um encontro de campanha. Houve correria. Assista!

Assessores do candidato confirmaram a morte do parlamentar. Um perfil oficial de Villavicencio, no Instagram, publicou vídeos que documentaram o terrível atentado. A tragédia ocorreu apenas um dia após a divulgação de uma pesquisa que indicava a ascensão, consolidando a posição como um dos principais concorrentes.

O presidente em exercício, Guillermo Lasso, reagiu à notícia do assassinato com indignação e prometeu ação. Em uma postagem nas redes sociais, Lasso afirmou que o gabinete de segurança do país se reunirá para abordar o crime hediondo. Ele destacou a necessidade de responsabilizar os perpetradores, enfatizando a psicologia do governo em enfrentar o crime organizado e fazer valer o peso da lei.

Sobre as eleições no Equador

O pleito, no Equador, está marcado para o dia 20 de agosto. Além de eleger um presidente e o vice-presidente, também dará a vez para 137 parlamentares para concorrer a uma cadeira no congresso.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/08:50:03

