Canibalismo: homem mata amigo e come partes do corpo dele na Bahia

Adria Karoline
Foto:Reprodução/ Correio 24 horas | O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos.

Um crime chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no extremo sul da Bahia. Um idoso foi morto a pauladas na cabeça por um amigo, em circunstância ainda não esclarecida. Em seguida, de acordo com testemunhas, o autor comeu parte da massa encefálica da vítima.

O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho. A Polícia Civil esteve no local, mas o autor já havia fugido. Pedro é natural da cidade de Santa Luzia.

 

