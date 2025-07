Cantor diz que foi agredido por produtor antes de show de Eduardo Costa: ‘Me deixou com quatro pontos’

Erick Lins, cantor Uberlândia, após ser agredido. — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Nas redes sociais, o cantor Erick Lins, de Uberlândia, afirmou que foi agredido por um membro da equipe de Eduardo Costa ao pedir que tirasse uma foto com a esposa e o filho. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (18), em Goianápolis (GO).

O cantor de Uberlândia Erick Lins afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que foi agredido por um produtor da equipe de Eduardo Costa. Segundo Lins, a agressão ocorreu logo após a sua apresentação em Goianápolis (GO), abrindo o show de Eduardo.

A agressão

Lins estava acompanhado da esposa e do filho que assim como ele são fãs de Eduardo Costa. A agressão teria ocorrido ao se aproximarem do cantor para tentar tirar uma foto com ele.

“Com o coração aberto, me aproximei da equipe do cantor para tentar tirar uma foto ao lado da minha família, um registro simples, simbólico, que teria um significado enorme para todos nós. Fui tratado com hostilidade, arrogância e desprezo. E, sem nenhuma razão, acabei sendo agredido com um soco no rosto”, afirmou o cantor uberlandense.

Ainda de acordo com Erick Lins, o episódio foi o mais triste e humilhante em 20 anos dedicados à música.

“O que deveria ser um momento especial, de alegria, virou um pesadelo. A dor física foi superada. Mas o impacto emocional de ser atacado assim, diante da minha própria família, é algo que não dá para explicar”.

“Fui perguntar uma coisa simples e o cara covardemente me agrediu e me deixou com quatro pontos no supercílio. Covardemente porque eu estava meio de costas e só não foi pior porque a equipe dele segurou”, finalizou.

Apesar da confusão, o show de Eduardo Costa ocorreu normalmente.

Fonte: Guilherme Gonçalves — Uberlândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:05:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...