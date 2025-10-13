Foto? Reprodução | Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (11); vítimas são um homem de 55 anos e uma mulher de 41 anos. Veículo pequeno ficou completamente destruído e via ficou interditada.

Cantor e a namorada morrem em colisão frontal entre carro e ônibus no Ceará — Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus resultou na morte de duas pessoas na madrugada deste sábado (11) na BR-116, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A colisão frontal aconteceu por volta das 4h45 no km 53 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são Victor de Oliveira Barbosa, um cantor de 25 anos; e a namorada dele, Maria Gracilia Lima. Ambos estavam no veículo menor, que ficou completamente destruído com o impacto.

O carro vermelho, de porte menor, colidiu frontalmente com o ônibus, que também teve a dianteira danificada. As duas pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram chamados até o local. Os bombeiros utilizaram equipamentos especiais para fazer o resgate das vítimas, que não resistiram aos ferimentos.

A via ficou interditada após a colisão, causando transtornos ao tráfego na região. A PRF trabalhou no desvio do fluxo de veículos enquanto realizava os serviços de limpeza e liberação da pista.

A dinâmica do acidente ainda não foi detalhada pela Polícia Rodoviária Federal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/17:53:43

