Cantor gospel Lucas Moia morre aos 27 anos em Belém

Jovem talento da cena gospel teve morte precoce | Reprodução/Instagram @lucasmoia

Velório em Belém reúne fiéis e mensagens de despedida tomam as redes sociais.

A cena musical gospel de Belém está de luto. O cantor e produtor vocal Lucas Moia, 27 anos, faleceu, nesta segunda-feira (15), causando grande comoção entre familiares, amigos e admiradores.

Considerado um jovem talentoso e reconhecido por sua humildade, Lucas marcou o cenário gospel local e deixou sua trajetória interrompida de forma precoce, para tristeza dos familiares e amigos.

O velório do artista teve início às 17h de segunda-feira, na Assembleia de Deus Blindados no Senhor, e segue até a manhã desta terça-feira (16). Em seguida, o corpo será levado para a Igreja Deus Semeia, na travessa Padre Eutíquio, 2647, entre São Miguel e São Silvestre, comunidade frequentada pela família, antes do sepultamento.

Além da despedida presencial, a morte do cantor também ecoou nas redes sociais. No Instagram pessoal de Lucas, amigos, colegas de ministério e admiradores lotaram a área de comentários com mensagens de pesar, lembranças e homenagens.

Muitos destacaram não apenas a potência de sua voz, mas a forma generosa e acolhedora como ele se relacionava com todos. A maioria citando que Lucas é um exemplo de fé e dedicação, enquanto que outros mostravam descrença em relação a partida precoce do jovem talento.

O impacto da notícia revela a importância de Lucas para o meio gospel e para quem conviveu com ele. Mais do que um cantor, era visto como um jovem que dedicou sua vida a inspirar outras pessoas por meio da música cristã, deixando uma marca de fé e humanidade.

Fonte: DOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/08:01:46

