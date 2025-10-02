Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Foto: Reprodução/Instagram | Artista apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, sintomas clássicos de intoxicação por metanol.

O rapper Gustavo da Hungria, 34 anos, conhecido como Hungria Hip Hop (foto em destaque), foi internado às pressas na manhã desta quinta-feira (2/10), no Hospital DF Star. A equipe do cantor confirmou que a principal suspeita é de intoxicação por metanol.

De acordo com boletim emitido pela unidade de saúde particular, o artista apresenta um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O pai de Hungria, Manoel Neves, ao Metrópoles, disse que o filho deu entrada no pronto-socorro, que conta com aparato de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ele agora está bem, longe do perigo”, tranquilizou Manoel.

Todos os sintomas do cantor de rapper são associados à intoxicação por metanol, que já matou seis pessoas em São Paulo – há um óbito confirmado e cinco sob suspeita.

Até o momento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não confirmou oficialmente nenhum caso de intoxicação por metanol na capital do país. A Polícia Civil do DF (PCDF), ao tomar conhecimento da notícia, enviou investigadores ao hospital para conversar com familiares do rapper e instaurar inquérito policial para apurar a origem da possível contaminação.

Hungria começou a passar mal na casa de amigos, em Vicente Pires. A bebida, uma garrafa de vodka, seria sido comprada em uma distribuidora da região adminisrativa.

Segundo a agenda de shows, Hungria faria um show nesta sexta-feira (3/10) em Ribeirão das Neves (MG), mas a apresentação foi cancelada.

A assessoria de imprensa do cantor se manifestou, por meio de nota, e reforçou que a condição dele ocorreu após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”.

Veja o que diz boletim médico do DF Star

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro.”

