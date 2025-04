Cantor lírico paraense conquista prêmio no 23º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Paraense concorreu com mais 18 candidatos na fase final do concurso (Foto/Arquivo Pessoal)

Além deste, o cantor já tem outros sete títulos conquistados em disputas nacionais e internacionais.

O cantor lírico paraense Wilken Silveira venceu o 1º Grande Prêmio Masculino, no 23º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, em São Paulo. Formado pela Escola de Música da UFPA e atualmente Tenor do Coro Estável do Teatro Amazonas – AM (Coral do Amazonas), o artista conquistou o título no último dia 27, em Jacareí – SP.

Wilken entrou na disputa ao lado de 113 candidatos. Na fase final, o paraense ultrapassou os outros 18 candidatos e conquistou o tão sonhado título. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o tenor declarou que a sensação foi única ao vencer a disputa e ter participado do concerto dos vencedores, realizado no dia 30 de março.

“A sensação foi de muita emoção, pois ouvir o seu nome ser premiado no maior concurso de canto do país não tem preço. Ainda estou digerindo tudo o que vivi nesses oito dias em São Paulo”, comemorou.

Com este prêmio, o cantor soma oito títulos em concursos nacionais e internacionais. Além desse 1º Grande Prêmio no Maria Callas, ele foi o 1º Lugar no “Concurso de Canto Go Ópera Guardiagrele” (Itália). “Esse momento marcou minha vida. Ganhei para debutar na cidade de Pescara, no personagem Duque de Mântua, da Ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi”, conta.

Trajetória

A carreira de Wilken no canto lírico começou em 2015. Segundo o artista, tudo começou após uma brincadeira feita por um amigo que também é cantor. Naquele período, o paraense era instrumentista bolsista de Orquestra e Banda Sinfônica (Flauta Tranversal) e estava formando na Escola de Música da UFPA-EMUFPA.

“Ao me formar, eu seria desligado da Universidade e perderia a bolsa que recebia para me manter nos estudos. Cabisbaixo, saí da sala do Maestro para ir embora para casa e esse meu amigo me leva à sala da professora de canto lírico dele. Ela começou a fazer ‘vocalises’ comigo e disse que me faria um grande artista e cantor”, relembra.

Natural do bairro da Terra Firme, em Belém, o artista deixou a capital paraense para alçar novos voos em São Paulo, sendo impulsionado pela sua professora de canto, Dra. Márcia Aliverti, que acreditava em seu potencial para estudar, adquirir ainda mais conhecimento e conquistar seu lugar no mundo.

Ida para Manaus

O cantor lírico voltou ao norte do país após prestar concurso para o cargo de 1º Tenor do Coro Estável do Teatro Amazonas, em 2018, e ser aprovado. Na capital, Manaus, ele trabalha tanto como Cantor Coralista do Coro Estável do Teatro como Solista nos Festivais Amazonas de Óperas e Concertos Sinfônicos com Coro e Orquestra.

“Costumo dizer que o Teatro Amazonas é minha segunda casa. Sou eternamente grato por este lugar ter me acolhido de braços abertos desde 2018 para ser seu funcionário. Nele faço o que me dá mais prazer, o que me faz mais feliz e realizado que é viver de música no Brasil”, diz Wilken.

“Esse ano realizo um dos meus maiores sonhos que será ser Fonoaudiólogo e cuidar de vozes, de vidas. Formando, quero ajudar alunos a descobrirem suas vozes, construí-las ou lapidá-las tecnicamente com base na fisiologia, de maneira saudável, e assim que estiverem prontos tecnicamente quero orientá-los a voar, estudar fora e fazer concursos de canto”, complementa o paraense.

