Cantor mirim Asafe Machado emociona o público antes do show de Thalles Roberto em Marabá

(Foto: Reprodução) – A apresentação antecedeu o aguardado show do cantor gospel Thalles Roberto, e foi marcada por espiritualidade e sensibilidade.

O cantor mirim Asafe Machado emocionou o público na noite de terça-feira (22/7) ao subir ao palco do MaraVerão 2025, no Complexo Poliesportivo e Cultural do Bairro Santa Rosa (Colônia Z-30), em Marabá, município do sudeste do Pará. A apresentação antecedeu o aguardado show do cantor gospel Thalles Roberto, e foi marcada por espiritualidade e sensibilidade.

Demonstrando talento e desenvoltura, mesmo com pouca idade, Asafe interpretou músicas cristãs com voz firme e presença de palco, conquistando aplausos entusiasmados do público evangélico. Muitos presentes se emocionaram ao ver uma criança louvando com tanta entrega, reforçando o espaço que o MaraVerão também reserva aos talentos locais. Após o show, o jovem teve a oportunidade de conhecer Thalles Roberto nos bastidores, em um momento especial registrado em foto.

Logo em seguida, por volta das 20h30, Thalles Roberto deu início à sua apresentação, levando uma verdadeira multidão ao delírio com um repertório vibrante e espiritual. Sucessos como “Deus da Minha Vida”, “Arde Outra Vez”, “Saudade de Você” e “Desapareceu um Povo” foram entoados em coro pelo público. Em diversos momentos, Thalles interagiu com a plateia, chamou crianças e fãs ao palco, distribuiu fitas com a frase “Deus te ama” e até brincou ao pedir um café — que foi prontamente entregue por uma família local, arrancando sorrisos e reforçando sua conexão com o público.

