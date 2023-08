Cantor Régis Danese sofre acidente de trânsito

O cantor se dirigia a um show na cidade de Ceres, em Goiás. (Foto:Reprodução).

O veículo no qual o cantor estava se chocou com uma carreta na estrada. Nas redes sociais, Regis pediu orações dos fãs e disse que sentia muita dor no abdômen.

O cantor evangélico Regis Danese, de 50 anos, publicou nas redes sociais um vídeo após sofrer um acidente de carro na noite desta quarta-feira (30). O cristão estava em um veículo na estrada e se dirigia para um show na cidade de Ceres região central de Goiás, quando se chocou com uma carreta na estrada.

No vídeo, gravado por ele mesmo durante um atendimento de emergência que recebia, o cantor surge com o rosto ensanguentado e pede orações dos fãs.

“Eu acabei de sofrer uma o carro arrebentou toda. Acidente de trânsito. Orem por mim, tô com muita dor no abdômen, tô sendo atendido aqui, Deus é bom, Deus é fiel”, disse Regis no vídeo.

O irmão de Regis também estava no veículo do acidente, mas não sofreu ferimentos. De acordo a esposa de Regis, Kelly Danese, o cantor foi encaminhado para um Hospital em Jaraguá.

