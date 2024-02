Cantor sertanejo é preso acusado de importunação sexual

Cantor Thales Lessa foi preso em flagrante | Foto: Reprodução

O cantor Thales Lessa foi detido por uma guarnição da Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (12).

O cantor Thales Lessa foi preso nesta segunda-feira (12) após ser acusado de importunação sexual.

Autor da música “Cadê seu namorado moça?”, o sertanejo foi denunciado pela funcionária de um hotel no município de Araxá para Uberlândia, em Minas Gerais.

A Polícia Militar da região foi acionada pela gerência do hotel, alegando que a profissional do setor de massagem teria sido importunada sexualmente por Thales. Ele estava hospedado no hotel e de acordo com informações divulgadas pela coluna Leo Dias, após ter cometido o suposto crime ele deixou o local.

A polícia abordou o acusado enquanto ele passava pela rodovia e foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) do município. Em seu depoimento, o artista afirmou que já tem o costume de fazer uso do serviço de massagem do hotel e normalmente fica despido durante a sessão. Ainda ressaltou que nada saiu do normal durante o atendimento.

Após ouvir os depoimentos dos envolvidos, o delegado Dr. André Luiz, responsável pelo plantão da noite na 2ª delegacia regional de Polícia Civil, optou por manter a prisão do sertanejo. Thales segue preso enquanto aguarda a audiência de custódia que deve acontecer nesta terça-feira (13), para decidir se ele permanecerá preso ou responderá o inquérito policial em liberdade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/17:26:07

