Cantor sul-coreano de k-pop é encontrado morto aos 43 anos

K-pop, abreviação de Korean pop, é um fenômeno cultural e musical que conquistou o mundo nas últimas décadas. Originário da Coreia do Sul, este estilo musical combina elementos de diversos gêneros, acompanhados de visuais estilizados e coreografias elaboradas.

Nesta segunda-feira (10), um importante ídolo do gênero, o cantor sul-coreano Choi Wheesung, conhecido apenas como Wheesung, de 43 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Seul. A informação é do Yonhap News. A causa da morte ainda está sendo investigada.

Wheesung teve um papel fundamental no movimento de expansão do k-pop no final dos anos 1990, ao integrar ao gênero musical sonoridades semelhantes ao R&B e às tradicionais baladas coreanas. Ele desenvolveu os seus primeiros álbuns com a gravadora YG Entertainment, entre os quais se destacaram títulos como “Like a Movie” e “It’s Real”, sucessos que projetaram a sua influência sobre outros artistas.

Por volta de 2010, o artista adotou o pseudônimo “Realslow”, sob o qual reconquistou certa popularidade por músicas como “Special Love”, “Hearstore Story” e “They Are Coming”. Esses e outros hits ganharam bastante fama durante o momento de expansão global do k-pop, e trouxeram o repertório do cantor a um novo público.

Nos últimos anos, Wheesung voltou aos holofotes por conta de uma série de escândalos envolvendo o uso de drogas, especialmente o analgésico propofol, cujo uso justificativa em função de uma fratura nas costas. Em 2021, ele foi condenado a um ano de prisão pela posse e uso recreativo de drogas.

O período após o cumprimento da sentença foi marcado principalmente por seu retorno às apresentações ao vivo. O cantor iria se apresentar neste sábado (15), ao lado do colega KCM, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul.

