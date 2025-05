Cantora caída no chão é agredida com garrafa de vidro e é hospitalizada; imagem é forte

Cantora Greycielle Nunes ficou com a testa cortada após uma garrafa de vidro ser quebrada em sua cabeça durante briga com outra mulher no Crato. — Foto: Instagram/ Reprodução

Greycielle Nunes teve a testa ponteada e já recebeu alta médica.

Um vídeo feito por uma testemunha registrou o momento que a cantora Greycielle Nunes sofreu um corte na testa ao levar uma garrafada na cabeça durante uma briga com outra mulher na cidade do Crato, no interior do Ceará, neste domingo (25).

Nas imagens, Greycielle aparece deitada no chão, segurando o cabelo de uma mulher que estava em pé. Em determinado momento, a mulher quebrou uma garrafa de vidro na cabeça da cantora, provocando o corte.

Greycielle foi socorrida e teve a testa ponteada. Ela recebeu alta no fim da tarde de domingo.

“Estou me cuidando para ficar tudo bem. Isso logo vai passar, esse pesadelo.[…] Quem me conhece sabe que não sou esse tipo de pessoa, fui para um lugar que não deveria ter ido e isso fica de lição”, falou a cantora em um vídeo postado nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias de uma lesão corporal, no Crato. A corporação ressaltou a importância do registro do boletim de ocorrência, para que sejam repassadas mais informações. A Delegacia do Crato é a unidade responsável por apurar ocorrências na região.

Ciúmes teria motivado briga

Conforme Greycielle, o incidente foi motivado por de ciúmes, após acusações de que a artista estaria “dando em cima do namorado” de uma das agressoras, versão negada pela vítima e a família dela.

De acordo com relatos da cantora, postado em rede social, ela foi surpreendida por uma abordagem violenta durante um momento de descontração.

“O pessoal está dizendo que eu dei em cima de alguém. Isso não é da minha índole. Já tenho outra pessoa e não há por que fazer isso. Uma menina, com quem eu nem estava falando, chegou e me bateu.”

“Eu não queria aparecer assim. Queria estar sorrindo e não posso”, desabafou Greycielle.

“Elas não sabem o que é ver a dor da filha, com cabelo cheio de sangue, caco de vidro nos pés”, disse a mãe da artista. Ela ainda criticou a brutalidade do ato: “Por causa de ciúme, uma pessoa fazer isso porque ela olhou pra alguém? Ela não estava querendo tomar ninguém. A pessoa chegou na mesa dela, deu a mão e depois fez um negócio desse”.

Vídeo/Reprodução/Balanço Geral

