Cantora é estuprada por colega de banda enquanto dormia, em GO: “Nojo”

Uma cantora foi estuprada por um músico da própria banda enquanto dormia. O crime ocorreu em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. O suspeito foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município, no mesmo dia em que teria cometido a violência sexual, no último domingo (23/3).

A vítima, uma cantora que se apresenta em casas de shows, disse em depoimento que havia ido com o músico tomar café da manhã na casa de outro colega da banda.

No local, o criminoso tentou uma investida, mas foi rejeitado. Posteriormente, a vítima, que estava cansada e levemente embriagada, resolveu cochilar em um dos quartos da casa, enquanto os dois homens ficaram na sala do imóvel.

O estuprador, então, aproveitou-se do fato de que a vítima dormia e foi ao quarto dela para cometer o abuso. Ao acordar e se deparar com a cena, ela saiu do quarto estarrecida, enquanto gritava “Que nojo”. O outro colega se dirigiu ao cômodo e encontrou o criminoso apenas de calça.

Delegado à frente das investigações, João Flávio Ribeiro detalhou que o crime ficou registrado como estupro de vulnerável, pelo fato de que a vítima dormia e não teve como se defender. “Além disso, durante a abordagem, o músico tentou fugir da equipe policial. Mas a Justiça decretou a prisão preventiva dele”, completou.

Em caso de condenação, o crime prevê pena de até 15 anos de prisão.

