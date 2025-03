Cantora fez redesignação sexual e aposta em conteúdo adulto

Cantora cobra R$ 29,90 na assinatura | Reprodução/Instagram

Cantora ganhou projeção nacional após participar do Programa Raul Gil, em 2011

Depois de mais de 15 anos na carreira gospel e uma transição de gênero, a cantora Ella Viana entrou no mundo do conteúdo adulto e abriu uma conta no Privacy.

Ella começou na música em 2003, com apenas seis anos, no álbum gospel “Sou Um Milagre”. Depois, em 2011, se apresentou no programa de calouros de Raul Gil, com 12 anos, onde ganhou projeção nacional e fechou contrato com sua primeira grande gravadora gospel, por onde lançou mais álbuns golpel, em português e espanhol.

Em 2020, anunciou sua saída do gospel e iniciou a carreira na música pop. Em 2022, ela anunciou ser uma mulher trans e iniciou o processo de transição de gênero, se identificando pelo nome de Ella Viana de Holanda.

Em 2025, a cantora anunciou a criação da sua conta na plataforma Privacy, com assinaturas a partir de R$ 29,90.

Fonte: Splash/UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:18:25

