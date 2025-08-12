Cantora Havena acusa ex de agressão física e psicológica durante a gravidez

O influenciador chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado provisoriamente | (Reprodução)

Funkeira detalhou episódios de violência nas redes sociais; influenciador Glauber Sousa nega as acusações.

Acantora de funk Havena usou as redes sociais para denunciar seu ex-companheiro, o influenciador fitness Glauber Sousa, por agressões físicas e psicológicas, algumas delas ocorridas durante a gravidez do filho do casal, Zayon. A denúncia foi registrada na polícia em 21 de julho.

Segundo Havena, as agressões incluíam chutes, tapas, puxões de cabelo e asfixia. Em um relato, ela contou ter desmaiado após ter a cabeça batida contra a parede. “Ele puxou meu cabelo e bateu minha cabeça na parede e eu perdi a consciência. E quando eu voltei a consciência, eu encontrei ele chorando, me pedindo para voltar”, disse a cantora.

Ela também descreveu uma agressão que teria ocorrido um mês antes do nascimento de Zayon. “Teve uma vez, ainda quando eu estava grávida, de barrigão, que ele me puxou e eu caí no chão com muita força. Comecei a sangrar. Comecei a ficar desesperada achando que ia perder o Zayon. Eu não consegui levantar e ele começou a dar soco na minha barriga”, relatou.

A cantora ainda afirmou que Glauber a ameaçava para que ela não o denunciasse. De acordo com o relato, ele teria dito: “Se algum dia você ousar me denunciar, se eu não acabar com a sua vida, eu coloco todo mundo contra você. Eu coloco a internet inteira contra você, eu sou muito forte. Meu público é muito forte, eu sou muito mais inteligente que você”.

Glauber Sousa chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado provisoriamente após audiência de custódia. Nas redes sociais, o influenciador negou as acusações e disse estar preparando um dossiê com provas contra a ex-companheira. A defesa dele não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:14:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...